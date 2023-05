Marco Trips Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Städte- und Gemeindebund Kommunen am Rande der Leistungsfähigkeit Von dpa | 26.05.2023, 09:17 Uhr

Im Streit um das geplante Heizungsgesetz warnt der niedersächsische Städte- und Gemeindebund, das Vorhaben könne an Geld- und Personalmangel scheitern. „Die Kommunen sind am Rande ihrer Leistungsfähigkeit angelangt“, sagte Marco Trips, Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, dem Politikjournal „Rundblick“ (Freitag). Sie seien vollauf damit beschäftigt, Flüchtlinge unterzubringen, Schulen und Kindergärten am Laufen zu halten und die Energiewende zu bewältigen: „Sie erhalten dafür schon nicht das notwendige Geld und sind wie alle anderen vom Arbeitskräftemangel betroffen.“