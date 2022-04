Justitia FOTO: David-Wolfgang Ebener Gericht „Koks-Taxi“ lieferte regelmäßig: Drogenprozess beginnt Von dpa | 19.04.2022, 02:20 Uhr | Update vor 25 Min.

Wegen Drogenhandels in Millionenhöhe muss sich die mutmaßliche Führungsriege einer Bande ab heute in Bremen vor Gericht verantworten. Angeklagt sind fünf Männer im Alter zwischen 40 und 24 Jahren, wie das Landgericht Bremen mitteilte. Sie sollen von März 2020 bis Oktober 2021 mit großen Mengen Kokain und Cannabis gedealt haben. Die Drogen wurden demnach in drei Wohnungen in Bremerhaven gebunkert. Kunden konnten täglich über eine Hotline Lieferungen mit dem „Koks-Taxi“ bestellen. Die Bande soll 1,5 Millionen Euro eingenommen haben.