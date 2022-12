Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Harburg Kohlenmonoxidvergiftung: Zwölf Menschen im Krankenhaus Von dpa | 05.12.2022, 09:35 Uhr

Wegen des Verdachts auf eine Kohlenmonoxidvergiftung sind zehn Bewohner einer Reihenhaussiedlung sowie zwei Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ursache für den Kohlenmonoxid-Austritt war am Montag noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Einsatzkräfte waren gleich zweimal gerufen worden: Zunächst hatten Bewohner am Sonntagnachmittag unter Übelkeit und Schwindel gelitten. Als die Feuerwehr eintraf, schlug der Kohlenmonoxid-Melder an. Alle fünf Reihenhäuser wurden evakuiert, acht Bewohner sowie zwei Rettungskräfte wurden ins Krankenhaus gebracht. Am Abend gaben die Einsatzkräfte Entwarnung.