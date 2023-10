Prozess Körperverletzung an Baby: Urteil gegen Eltern erwartet Von dpa | 17.10.2023, 17:39 Uhr | Update vor 17 Min. Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Eltern eines Babys in Delmenhorst sollen dieses so schwer geschüttelt haben, dass es bleibende Schäden erlitt. In dem Prozess gegen die beiden am Landgericht Oldenburg soll heute das Urteil gesprochen werden. Der 39-jährige Vater und die 34 Jahre alte Mutter des Mädchens sind wegen schwerer Körperverletzung angeklagt.