Bürgerschaft Bremen Foto: Melissa Erichsen/dpa/Symbolbild up-down up-down Bürgerschaft Koalitionsvertrag für Bremen wird unterzeichnet Von dpa | 03.07.2023, 03:02 Uhr

Im kleinsten Bundesland Bremen wird am Montag (11.30 Uhr) offiziell der neue Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linkspartei unterzeichnet. Am Mittwoch steht dann im Landesparlament, der Bremischen Bürgerschaft, die Wahl der neuen Landesregierung unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) an.