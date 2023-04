Bremer Osterwiese Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Feste Knapp 500.000 Besucher auf der Osterwiese Von dpa | 16.04.2023, 12:09 Uhr

Knapp 500.000 Menschen haben die diesjährige Osterwiese in Bremen besucht. Es seien deutlich mehr Besucher gezählt worden als im Vorjahr, teilte das Wirtschaftsressort am Sonntag mit. „Die Osterwiese war eine gelungene Veranstaltung, und sie ist eine etablierte Institution, die zu Bremen gehört“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linkspartei). Der Jahrmarkt sei immer ein guter Start in die Saison der Open-Air-Veranstaltungen. 2022 hatte die Osterwiese erstmals nach der Corona-Pause wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen stattgefunden und etwa 385.000 Besucher angelockt.