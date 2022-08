Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Matthias Bein up-down up-down Fortwirtschaft Knapp 34 000 Hektar naturbelassener Wald in Niedersachsen Von dpa | 16.08.2022, 13:36 Uhr

Knapp 34 000 Hektar Wald sind in Niedersachsen naturbelassen. Das macht etwa zehn Prozent der gesamten Waldfläche aus. In diesen Gebieten werden die Wälder sich selbst überlassen. Bäume werden weder gefällt noch gepflanzt. Anlässlich des 50. Jubiläums der ausgewiesenen Naturwälder in Niedersachsen besuchte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Dienstag eines der ältesten Naturwaldgebiete Niedersachsens im Süntel.