Silvesternacht Knapp 200 Einsätze von Rettungsdienst in Hannover Von dpa | 01.01.2023, 13:15 Uhr

Der Rettungsdienst in Hannover ist in der Silvesternacht zu knapp 200 Einsätzen gerufen worden. Zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 6.00 Uhr am Sonntag wurden die Kräfte zu 192 Notfalleinsätzen alarmiert, wie die Feuerwehr Hannover am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr musste in dem Zeitraum zu 168 Brandeinsätzen ausrücken.