Klinikum erprobt das Patientenzimmer der Zukunft Von dpa | 31.08.2022, 18:00 Uhr

So könnte es aussehen: Auf dem Gelände des Städtischen Klinikums Braunschweig haben Experten das Patientenzimmer der Zukunft entworfen. In dem Forschungs- und Studienlabor entwickelten Fachleute aus Architektur, Materialforschung und Medizin praxistaugliche Lösungen für die Krankenhausarchitektur, teilte das Klinikum am Mittwoch mit. Zu den neuen Ideen gehörten eigene Bäder für alle Patientinnen und Patienten, fugenlose und leicht zu reinigende Nachttische mit schmutzabweisenden Oberflächen, automatisierte Reinigungskonzepte und Desinfektionsmittelspender, die bei Benutzung einen Smiley zeigen.