Hannover Kliniken demonstrieren für mehr Geld vom Bund Von dpa | 20.09.2023, 16:17 Uhr | Update vor 30 Min. Bundesweiter Protesttag Krankenhausgesellschaft

Hunderte Beschäftigte von Krankenhäusern in Niedersachsen und Bremen haben in Hannover für mehr Geld vom Bund demonstriert, um ein Kliniksterben zu verhindern. Die Polizei Hannover sprach am Mittwochnachmittag von rund 2500 Teilnehmern. Unterstützung erhielten die Demonstranten von Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi, der sich dem Ruf nach schneller finanzielle Hilfe durch den Bund anschloss.