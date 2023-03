Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Klinikärzte fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen Von dpa | 21.03.2023, 13:13 Uhr

Viele Ärztinnen und Ärzte aus niedersächsischen Krankenhäusern haben am Dienstag für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Nach Angaben der Gewerkschaft Marburger Bund nahmen landesweit mehr als 600 Mediziner an entsprechenden Warnstreiks teil. Etliche fuhren auch nach Hamburg zu einer zentralen Kundgebung am Asklepios-Klinikum St. Georg. Aufgerufen zu den Arbeitsniederlegungen waren einige Tausend.