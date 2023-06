Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Gesundheit Klinik-Schließung in Norden: Klage gegen Beschluss Von dpa | 09.06.2023, 13:25 Uhr

Wegen der geplanten Umwandlung des Krankenhauses im ostfriesischen Norden in ein Regionales Gesundheitszentrum zieht ein Aktionsbündnis nun gegen den Landkreis Aurich vor Gericht. Eine Klage und ein Eilantrag richteten sich gegen einen entsprechenden Beschluss des Aufsichtsrates der Klinik-Trägergesellschaft vom April, wie ein Sprecher am zuständigen Verwaltungsgericht in Oldenburg am Freitag sagte. Zuvor hatte die „Nordwest-Zeitung“ berichtet.