Holzminden Klinik in Schieflage: Insolvenzverfahren angeordnet Von dpa | 22.08.2023, 16:16 Uhr | Update vor 20 Min. Insolvenz Foto: Jonas Walzberg/dpa/Illustration

Das Amtsgericht Holzminden hat am Montag ein vorläufiges Insolvenzverfahren gegen das evangelische Agaplesion-Krankenhaus in Holzminden sowie die Agaplesion Medizinische Versorgungszentren Holzminden angeordnet. Zuvor hatte das evangelische Agaplesion-Krankenhaus Insolvenz angemeldet. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter prüft derzeit mit seinem Team die Sanierungsoptionen. Der Betrieb von Klinik und Versorgungszentren geht in vollem Umfang weiter, wie ein Sprecher der Insolvenzverwaltung am Dienstag mitteilte. Für Patientinnen und Patienten sowie für niedergelassene Ärzte ändere sich durch den Insolvenzantrag nichts, hieß es. Die Löhne und Gehälter der insgesamt rund 470 Beschäftigten seien über das Insolvenzgeld gesichert, wie der Sprecher weiter mitteilte.