Schiffbau Klimaziele: Zweifel in maritimen Branchen Von dpa | 12.10.2023, 16:49 Uhr Containerschiff

Bis etwa 2050 soll die internationale Schifffahrt klimaneutral sein - doch an der Erreichbarkeit dieses Ziels gibt es einer Erhebung zufolge in den maritimen Branchen noch Zweifel. Laut einer Studie im Auftrag der Schiffbau-Messe SMM äußerten sich 46 Prozent der befragten Reeder skeptisch, dass dies im vorgegebenen Zeitraum umzusetzen sei, teilte die Hamburger Messegesellschaft am Donnerstag mit. Bei den Werften und Zulieferern lag die Skepsis mit 45 beziehungsweise 40 Prozent auf einem ähnlichen Niveau.