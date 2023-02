Bundestag Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Letzte Generation Klimaschutzgruppe klebt Plakat an Bundestag Von dpa | 28.02.2023, 13:09 Uhr

Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe Letzte Generation haben ein Plakat an das Reichstagsgebäude in Berlin geklebt. Noch während des Anklebens eines zweiten Plakats am Nordeingang des Bundestags im Reichstagsgebäude griff eine Polizistin am Dienstagvormittag ein und riss das Papier von der Wand. Auf den beiden Plakatseiten war eine vergrößerte Kopie eines Briefes des Hannoveraner Oberbürgermeisters Belit Onay (Grüne) an die Fraktionen im Bundestag zu sehen.