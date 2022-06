ARCHIV - Olaf Lies (SPD), Umweltminister von Niedersachsen, sitzt im Plenarsaal des Niedersächsischen Landtags. Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild FOTO: Mia Bucher Umweltpolitik Klimafolgen-Anpassung trifft Küstenschutz und Wirtschaft Von dpa | 15.06.2022, 15:30 Uhr

Die Anpassung an die erwarteten Folgen des sich ändernden Klimas werden laut Umweltminister Olaf Lies zunehmend den Küstenschutz und das Wassermanagement in Niedersachsen bestimmen. „Wir werden in den nächsten Jahren viele Milliarden investieren müssen, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen, weil wir die Infrastruktur, die wir haben, umbauen müssen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Er äußerte sich bei der Präsentation des Jahresberichts 2021/2022 des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).