Klimaaktivisten wollen Karnevalsumzug stoppen Von dpa | 19.02.2023, 12:17 Uhr

Klimaaktivisten haben in Hannover versucht, den Karnevalsumzug in der Innenstadt zu stören. Es sei ihnen aber nicht gelungen, den Zug der Festwagen am Samstag zu stoppen, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Es sei ein Platzverweis ausgesprochen worden, denn die Aktivisten hätten Kleber dabei gehabt. Ein Mann habe noch von der Straße getragen werden können, da der Kleber an seiner Hand noch keine Wirkung entfaltet habe. Es habe sich um circa zwölf Aktivisten gehandelt. Enttarnt wurden sie auch, weil einige große gebastelte Klebetuben dabei hatten.