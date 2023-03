Protestmarsch «Letzte Generation» in Göttingen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Letzte Generation Klimaaktivisten sorgen mit Protestmarsch für Stau Von dpa | 24.03.2023, 18:16 Uhr

Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe Letzte Generation haben in Göttingen mit einem Protestmarsch für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Rund 20 Aktivisten seien am Freitagnachmittag vom Weender Tor auf der Straße in Richtung Hauptbahnhof gelaufen und wieder zurück, sagte ein Polizeisprecher. Die Aktion, die nicht als Versammlung angemeldet gewesen sei, habe knapp zwei Stunden gedauert und für Staus in der Innenstadt gesorgt.