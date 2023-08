Demonstrationen Klimaaktivisten scheitern mit Aktion bei VW Von dpa | 14.08.2023, 16:51 Uhr | Update vor 32 Min. Letzte Generation Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down

Klimaaktivisten haben am Montag versucht, bei VW in Wolfsburg die Produktion zu stoppen. Der Versuch, sich am Montageband festzukleben, sei aber dank des schnellen Eingreifens von VW-Mitarbeitern gescheitert, sagte ein Sprecher der dpa. „Die Linie wurde kurz gestoppt, die Fahrzeugproduktion durch die Störaktion aber nicht wesentlich beeinträchtigt.“