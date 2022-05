Ein Feuerwehrmann übergießt die Hand eines Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" mit Sonnenblumenöl. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner Göttingen Klimaaktivisten kleben sich auf Kreuzung fest Von dpa | 16.05.2022, 18:48 Uhr

In Göttingen haben sich drei Klimaaktivisten mit Sekundenkleber auf einer Kreuzung in der Nähe des Rathauses festgeklebt. Die Demonstranten der sogenannten Letzten Generation wollen damit auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam machen, wie die Bewegung am Montag mitteilte. In sieben weiteren deutschen Städten waren ähnliche Aktionen geplant.