Gesundheit KKH: Deutlich längere Krankschreibungen in Niedersachsen Von dpa | 20.07.2023, 12:05 Uhr

Die Fehlzeiten im Job sind im ersten Halbjahr 2023 in Niedersachsen laut einer Krankenkassen-Auswertung deutlich gestiegen. Wie die Kaufmännische Krankenkasse KKH am Donnerstag mitteilte, fehlten berufstätige KKH-Mitglieder von Anfang Januar bis Ende Juni rund 657.000 Tage im Job. Im Vorjahreszeitraum waren es noch rund 398 000 Tage. Dabei nähmen schwere Krankheitsverläufe offenbar zu, denn laut KKH-Daten waren Arbeitnehmer in den vergangenen Monaten deutlich länger krankgeschrieben als zuvor.