Kita-Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 29.03.2022, 02:07 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten kommunaler Kitas und sozialer Dienste heute zu ganztägigen Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen aufgerufen. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsbereich erhöht werden. Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen und Kundgebungen sind Verdi zufolge etwa in Oldenburg, Hameln, Hildesheim, Lüneburg und Bremen geplant. Die jüngste Runde der Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände war ohne Ergebnis zu Ende gegangen.