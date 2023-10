„Die Bearbeitung der Kita-Misere in Niedersachsen muss oberste Priorität haben“, so Verdi-Landesleiterin Andrea Wemheuer laut Mitteilung. „Die Personaldecke in den Kitas ist inzwischen so dünn, dass weder für Eltern noch für die Kinder ein verlässliches Angebot stattfinden kann.“ Diese Situation sei für alle Beteiligten extrem belastend. „Das kann so nicht weitergehen und das werden die Kita-Beschäftigten jetzt mit ihren Mahnwachen deutlich machen.“



Die Gewerkschaft fordert vom Land unter anderem eine Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive zur Gewinnung von Fachkräften für Kitas. Im Mittelpunkt steht dabei die Forderung, eine vergütete praxisintegrierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher, die es in anderen Bundesländern bereits gibt, auch in Niedersachsen einzuführen. Zudem fordert Verdi mehr Schulplätze für die Ausbildung, einen einfacheren Quereinstieg und die schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse.