Krise Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Hilfsangebot Kirchen wollen junge Menschen in Krisen unterstützen Von dpa | 22.04.2023, 17:11 Uhr

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat jungen Menschen in Krisen Unterstützung angeboten. „Wir werden genau hinhören, genau nachfragen und unsere kirchliche Unterstützung anbieten, wo sie gewünscht ist und gebraucht wird“, sagte sie am Samstag bei einem Festgottesdienst im Osnabrücker Dom zur zentralen Eröffnung der ökumenischen Woche für das Leben. „Existenzielle Krisen bis hin zu Suizidalität im Jugendalter sind keine Seltenheit. Auch dafür wollen wir mit der diesjährigen Woche für das Leben ausdrücklich sensibilisieren.“