Energie Kirchen sollen im Winter kalt bleiben Von dpa | 06.09.2022, 15:42 Uhr

Kalte Kirchen im Winter: Die Evangelisch-reformierte Kirche empfiehlt ihren Kirchengemeinden, im Winter auf das Heizen von Kirchen zu verzichten und freiwillig so viel Energie einzusparen. In einem Beschluss heißt es, dass die aktuelle Klima- und Energiekrise dies erfordere, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Laut Kirchenleitung habe die Energieversorgung privater Haushalte und wichtiger Wirtschaftszweige Vorrang. Das Empfehlungsschreiben ist an die bundesweit 143 Kirchengemeinden geschickt worden.