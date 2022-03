Kita FOTO: Sebastian Gollnow Pandemie Kindererzieher waren im ersten Corona-Jahr häufiger krank Von dpa | 22.03.2022, 08:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Beschäftigte in der Kindererziehung und Kinderbetreuung sind im Jahr 2020 in Niedersachsen häufiger krank gewesen als durchschnittliche Arbeitnehmer. Die Kindererzieher und Kindererzieherinnen waren im Durchschnitt 25,8 Tage arbeitsunfähig, alle weiteren Berufe im Mittel genau 18 Tage, wie eine Untersuchung der Krankenkasse Barmer zeigt, die am Dienstag vorgestellt wurde.