ARCHIV - Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild FOTO: Caroline SeidSeidel-Dißmannel Kindergarten Kinderbetreuer fürchten dauerhaft überfüllte Gruppen Von dpa | 15.06.2022, 17:34 Uhr

In einem sind sich alle einig: Die geflüchteten Kinder aus der Ukraine sollen so schnell wie möglich in Kitas betreut werden. Volle Gruppen will aber kaum jemand. Vor allem Betreuer sorgen sich.