Bremen Kinder oder Jugendliche legen Platte und Steine auf Gleise Von dpa | 20.02.2023, 16:17 Uhr

Kinder oder Jugendliche haben eine Betonplatte und Schottersteine auf Gleise in Bremen gelegt. Platziert wurden die Objekte am Sonntagnachmittag auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Sebaldsbrück und Mahndorf, wie die Bundespolizeiinspektion Bremen am Montag mitteilte. Es handelt sich bei der Tat um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr.