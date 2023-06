Kiebitz Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Vögel Kiebitze sollen in Region Hannover wieder ein Zuhause finden Von dpa | 23.06.2023, 14:15 Uhr

Der Kiebitz ist zurück in der Region Hannover. Der Bodenbrüter gehört zu den stark gefährdeten Arten, deswegen sollen Rückzugsorte für die Brut der Vögel geschaffen werden. Die Region und das Landvolk Hannover sowie die Stiftung Kulturlandpflege wollen so für mehr biologische Vielfalt in der regionalen Agrarlandschaft sorgen, erklärte ein Regionssprecher am Freitag per Mitteilung.