Astrid-Sabine Busse Foto: Britta Pedersen/dpa Berlin Kentler-Missbrauchskandal: Studie bringt neue Erkenntnisse Von dpa | 19.12.2022

Ein neuer Zwischenbericht beleuchtet die Missbrauchsfälle um den Berliner Sozialpädagogen Helmut Kentler genauer. Er wurde am Montag in Berlin vorgestellt. „Die Aufklärung wird weiter Ernst genommen“, begründete Bildungssenatorin, Astrid Busse (SPD), die mittlerweile dritte von ihrem Haus geförderte Untersuchung zu dem Missbrauchsskandal. Helmut Kentler (1928-2008), der bis Mitte der 1970er Jahre in Berlin am Pädagogischen Zentrum als Abteilungsleiter tätig war und später als Professor für Sozialpädagogik an der TU Hannover lehrte, hatte Pflegekinder und -jugendliche an vorbestrafte Pädophile vermittelt.