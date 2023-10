Kultusministerium Keine Schülergruppen aus Niedersachsen in Israel Von dpa | 09.10.2023, 19:54 Uhr | Update vor 6 Min. Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas befinden sich nach Kenntnissen des Kultusministeriums in Hannover zurzeit keine Schülerinnen und Schüler aus Niedersachsen in Israel. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften eines Gymnasiums im ostfriesischen Rhauderfehn (Landkreis Leer) habe eine geplante Studienfahrt nach Israel wegen des Angriffs am Samstag kurzfristig nicht angetreten, teilte das Kultusministerium am Montag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.