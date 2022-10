Maske Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtagswahl Keine Maskenpflicht in Wahllokalen: Aber Empfehlung Von dpa | 07.10.2022, 11:56 Uhr

Wer bei der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag in ein Wahllokal geht, muss dort keine Maske tragen. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Freitag mit. Es werde allerdings empfohlen, eine Maske zu tragen. Die Wahllokale haben von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Rund 6,1 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Die Zahl der möglichen Erstwählerinnen und Erstwähler wird auf rund 215.000 geschätzt.