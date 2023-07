Schwimmbad Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Nach Auseinandersetzungen Keine großen Probleme in Bremer Freibädern laut Behörden Von dpa | 13.07.2023, 11:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen in einem Berliner Freibad schätzen das Innenressort und die Polizei in Bremen die Lage als weitgehend problemlos ein. „Wiederkehrende, größere Auseinandersetzungen in Bremer Freibädern hatten wir in jüngerer Vergangenheit nicht“, teilten Innenressort und Polizei auf Anfragen mit. Die bisherige Badesaison verläuft laut Polizei bislang ohne große Probleme. Genaue Zahlen zu Einsätzen und Verfahren liegen den Behörden nicht vor. Von der Polizei Bremerhaven gab es zunächst keine Stellungnahme.