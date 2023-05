Warnstreik Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarife Keine Führerscheinprüfung: Warnstreik bei Tüv Nord Von dpa | 12.05.2023, 15:46 Uhr

Die Warnstreiks bei Tüv-Gesellschaften in mehreren Bundesländern haben am Freitag auch in Niedersachsen und Bremen etliche Technik-Checks am Auto oder Führerscheinprüfungen ausfallen lassen. Für den 12. und 15. Mai hatte die Gewerkschaft Verdi die Tüv-Beschäftigten in insgesamt elf Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. In Bremen seien an den verschiedenen Standorten etwa 100 Kollegen beteiligt, weshalb dort im Vergleich zu den Außenbezirken auch keine Führerscheinprüfungen stattfinden konnten, wie Gewerkschaftssekretär Nils Wolpmann mitteilte.