Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Oldenburg Keine Ermittlungen gegen Polizei nach Tod von 19-Jährigem Von dpa | 09.01.2023, 13:38 Uhr

Nach dem Unfalltod eines jungen Mannes in Oldenburg kurz nach seiner Entlassung aus einer Polizeiwache sehen Ermittler keine Schuld bei den beteiligten Amtspersonen. Das teilte die Polizei in Delmenhorst mit, die den Tod des 19-Jährigen unabhängig von den Kollegen in Oldenburg aufklären sollte.