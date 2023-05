Gastronomie Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Gastgewerbe Keine Einigung bei Tarifverhandlungen in Bremen Von dpa | 25.05.2023, 15:11 Uhr

Im Bremer Gastgewerbe hat es in einer dritten Tarifverhandlungsrunde am Donnerstag keine Einigung gegeben. Das teilten Vertreter von Arbeitnehmern und -gebern mit. Für die Beschäftigten von Gastronomie und Beherbergung fordert die Gewerkschaft NGG Bremen-Weser-Elbe 15,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von einem Jahr. Dehoga Bremen bietet nach eigenen Angaben 10,4 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Mit Minijobberinnen und -jobbern waren im vergangenen Jahr in der Branche im Bundesland rund 20.000 Beschäftigte tätig, wie die Arbeitnehmerkammer Bremen mit Verweis auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit angibt.