Tarifkonflikt Keine Einigung bei Tarifverhandlungen der Milchindustrie Von dpa | 17.03.2023, 13:17 Uhr

Im Tarifkonflikt in der norddeutschen Milchindustrie bereitet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Warnstreiks vor. Bei der zweiten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Hamburg sei keine Einigung mit den Arbeitgeberverbänden erzielt worden, teilte die NGG am Freitag mit. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 500 Euro im Monat mehr Lohn oder Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten NGG zufolge 175 Euro mehr.