Oldenburg Keine Brandstiftung bei Feuer in Altenheim mit drei Toten Von dpa | 27.09.2022, 18:06 Uhr

Nach dem Feuer in einem Altenheim bei Oldenburg schließt die Polizei vorsätzliche Brandstiftung aus. Die Untersuchungen am Brandort seien abgeschlossen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sachverständige werden nun in labortechnischen Untersuchungen die im Brandschutt gefundenen Überreste elektrischer Geräte prüfen.