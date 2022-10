IG Metall Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt/Symbolbild up-down up-down Tarif Keine Annäherung bei Metall-Verhandlungen Von dpa | 17.10.2022, 17:42 Uhr

Die zweite Verhandlungsrunde zum Metall- und Elektro-Tarifvertrag in Südwest-Niedersachsen ist am Montag ohne Ergebnis geblieben. Es habe kein Angebot der Arbeitgeber gegeben, teilte die IG Metall mit. Im Tarifgebiet Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 17.000 Beschäftigte. Die IG Metall will acht Prozent mehr Geld für die Beschäftigten.