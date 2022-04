Feuer auf Frachter im Hafen von Bremerhaven FOTO: Jörn Hüneke Schiffahrt Kein Rauch mehr - Einsatz auf havariertem Frachter beendet Von dpa | 12.04.2022, 04:39 Uhr | Update vor 34 Min.

Nach zehn Tagen hat die Feuerwehr ihren Einsatz auf dem havarierten Frachter „MV Lascombes“ im Hafen von Bremerhaven beendet. Seit Freitagabend habe es keine Rauchentwicklung in einer der Ladeluken an Bord des Schiffes gegeben, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.