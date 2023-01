Papst Benedikt XVI. Foto: Markus Schreiber/AP/dpa/Archiv up-down up-down Kirche Katholiken gedenken des gestorbenen Papstes Benedikt Von dpa | 04.01.2023, 14:55 Uhr

Mit dem Läuten der Totenglocken wollen am Donnerstag viele katholische Kirchengemeinden in Niedersachsen an den gestorbenen früheren Papst Benedikt XVI. erinnern. Die Glocken läuten um 11.00 Uhr, zu dem Zeitpunkt, wenn Benedikt in den Grotten unter dem Petersdom in Rom beigesetzt wird, wie die Bistümer am Mittwoch mitteilten.