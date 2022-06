ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Celle Kater fällt in Schornstein: Gerettet Von dpa | 06.06.2022, 16:01 Uhr

Ein Kater ist in Celle in einen Schornstein gefallen. Die Feuerwehr rettete das Tier. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagabend alarmiert worden. Zunächst musste die genaue Position von Kater „Teddy“ in dem unbenutzten Schornstein festgestellt werden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Aus dem Wohnbereich des Hauses waren die Geräusche des Katers deutlich zu hören. Bei der Ortung kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Der Kater wurde schließlich im Bereich des Dachgeschosses geortet. Die Feuerwehr öffnete den Schornstein vorsichtig mit technischem Gerät und verschaffte sich Zugang zu „Teddy“. Nach gut zwei Stunden wurde der Kater lebend geborgen, seine Besitzer schlossen ihn glücklich in die Arme.