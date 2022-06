Feuerwehrleute der Feuerwehr Hannover führen im Chemikalienschutzanzug eine ABC-Gefahrenabwehr Übung durch. Foto: Ole Spata/dpa FOTO: Ole Spata Messe Katastrophenschutz wird Kernthema bei Feuerwehrmesse Von dpa | 14.06.2022, 17:11 Uhr

Der Umgang mit Unwetterkatastrophen und anderen Großschadenslagen gehört zu den zentralen Themen bei der Interschutz in Hannover, der größten internationalen Messe für Feuerwehr und Rettungswesen. „Wir haben Katastrophen erleben müssen, wie wir sie bisher nicht kannten. Solange es Geschichtsschreibung gibt, hat es in Deutschland so etwas nicht gegeben, wie wir im letzten Jahr im Ahrtal erleben mussten“, sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Karl-Heinz Banse im Vorfeld der Messe am Dienstag in Hannover.