Großbrand am Brocken im Harz Foto: Matthias Bein/dpa Feuer Katastrophenfall beim Brand beendet: „Nur wenige Glutnester" Von dpa | 09.09.2022, 12:43 Uhr

Der Brand am Brocken im Harz ist weiter eingedämmt worden. „Es existieren nur noch weniger Glutnester“, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Freitag. Nun wurde auch der Katastrophenfall für beendet erklärt. Auch weitere Einsatzkräfte und Löschhubschrauber wurden abgezogen. Zudem ist die Sperrung des Brockenplateaus und der Ortslage Schierke aufgehoben worden. Am Freitagmorgen waren nach Angaben des Kreises etwa 200 Kräfte im Einsatz.