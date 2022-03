Arzt mit Stethoskop FOTO: Rolf Vennenbernd Ärzte Kassenärztliche Vereinigung begrüßt Landarztquote Von dpa | 23.03.2022, 06:58 Uhr | Update vor 39 Min.

In den kommenden Jahren gehen etliche Ärzte in den Ruhestand. Vor allem für den ländlichen Raum könnte dies große Probleme bedeuten. Eine Quote soll Abhilfe schaffen.