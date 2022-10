Arztpraxis Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Medizin Kassenärzte protestieren gegen Sparpläne der Bundesregierung Von dpa | 05.10.2022, 02:49 Uhr

Ärzte und Psychotherapeuten in Niedersachsen protestieren in dieser Woche gegen die Sparpläne von Bundesregierung und Krankenkassen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wolle eine gute und etablierte Regelung zur Behandlung von Neupatienten aus dem Gesetz streichen, kritisierte die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN). Die Hintergründe ihrer Kritik wollen der Vorstandsvorsitzende der KVN, Mark Barjenbruch, und Christian Albring, Vorstand im Spitzenverband Fachärzte Deutschlands, an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) erläutern. Auch Niedersachsens Kinderärzte hatten bereits wegen der Pläne Alarm geschlagen und vor einer schlechteren Patientenversorgung gewarnt.