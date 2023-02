Klimaaktivisten haben in Hannover versucht, den Karnevalsumzug in der Innenstadt zu stören. Foto: dpa/TNN up-down up-down Polizei verhindert Störung Karneval in Hannover: Klimaaktivisten wollten Umzug blockieren Von dpa | 19.02.2023, 13:01 Uhr

Bei einer Karnevalsfeier in Hannover haben Klimaaktivisten am Samstag versucht, den Umzug zu stören. Die Polizei konnte ein Festkleben an der Straße seitens der Aktivisten rechtzeitig verhindern.