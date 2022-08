ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Kriminalität Kampf gegen Kinderpornografie: Fallzahlen steigen deutlich Von dpa | 12.08.2022, 15:37 Uhr

Die Polizei in Niedersachsen hat mit immer mehr Verfahren wegen Darstellungen von Kindesmissbrauch im Netz zu kämpfen. Die USA meldeten strafrechtliche Verstöße an das Bundeskriminalamt, dieses leite die Fälle an die Landeskriminalämter weiter, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Freitag mit. 2021 seien so pro Woche durchschnittlich 52 Fälle an das LKA übermittelt worden, insgesamt seien es in dem Jahr 3643 Verfahren gewesen - diese Zahl werde im laufenden Jahr bald erreicht sein. Im Gesamtjahr sei daher eine erhebliche Steigerung zu erwarten, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der NDR berichtet.