Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) teilte am Freitag in Hannover mit, dass die Einrichtung, die ihren Sitz in der Landeshauptstadt haben wird, als gemeinnützige Gesellschaft geführt und zunächst zehn bis zwölf qualifizierte Mitarbeiter aufweisen soll. Aufgabe der Agentur werde es sein, Betriebe und Privathaushalte in energiepolitischen Fragen zu beraten, direkte Hilfe bei der energetischen Sanierung zu leisten und modellhafte Projekte mit anzustoßen.

„Es geht darum, das Maximale für die Umwelt und die Senkung der Strompreise zu ermöglichen“, sagte der Minister. Er verwies dabei auf enorme Potenziale: In Industrie,. Gewerbe und Haushalten ließen sich Energie- und Stromkosten von 30 bis 50 Prozent sparen.

Wenzel kündigte an, dass die Klima- und Energieagentur eng mit Industrie- und Handelskammern, dem Handwerk, Banken, Versicherungen und anderen Einrichtungen kooperieren solle. Für den Haushalt 2014 seien bereits neun Millionen Euro für Energie und Klimaschutz eingeplant; man hoffe jedoch auf eine Multiplikatorenwirkung, um die Bandbreite der Investitionen zu vergrößern.

Der Grünen-Politiker unterstrich die hohe Bedeutung des Klimaschutzes. „Das ist nicht nur eine ökologische, sondern auch eine knallharte ökonomische Frage“, erklärte der Minister unter Hinweis auf steigende Schäden durch Unwetter im Zuge des Klimawandels. So habe allein die Versicherung VGH in diesem Jahr für 21 000 Fälle von Hagelschäden 75 Millionen Euro berappen müssen. In den letzten elf Jahren seien in Niedersachsen zudem vier extreme Hochwässer eingetreten, nachdem es in den 100 Jahren davor nur zwei solcher Ereignisse gegeben habe.

SPD und Grüne haben bereits in ihrem Koalitionsvertrag klare Ziele der landeseigenen Klimapolitik formuliert. „Die Klimaschutzpolitik der rot-grünen Koalition folgt dem ganzheitlichen Ansatz, die weltweite Erwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen“, heißt es dort. Niedersachsen komme als Energieland bei der Erfüllung der Klimaschutzziele eine besondere Verantwortung zu.

Um den Klimaschutz voranzutreiben - auch wegen der Zunahme von Extremwetterereignissen - wolle Rot-Grün zudem bis Mitte der Legislatur (2015) ein Klimaschutzgesetz vorgelegen, sagte Wenzel. Derzeit würden im Umweltministerium bereits vorhandenen Gesetze anderer Länder ausgewertet. „Eine mit dem Bund abgestimmte Linie wäre mir aber am liebsten, da ein nebeneinander von 16 Landesgesetzen bei diesem Thema keinen Sinn macht“, betonte er.