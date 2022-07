ARCHIV - An einer Kette hängt in der Schachtanlage Asse ein Warnschild mit der Aufschrift «Radioaktiv». Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Atomkraft Kamerafahrt: Meldepflichtige Ereignisse in der Asse klären Von dpa | 27.07.2022, 13:24 Uhr

Mit einer Kamerabefahrung soll eine Kammer des Atommülllagers Asse im Landkreis Wolfenbüttel untersucht werden. Ziel sei es, zwei meldepflichtige Ereignisse wegen erhöhter Radioaktivität in den Jahren 2016 und 2017 zu klären, sagte eine Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Mittwoch. Die entsprechende Genehmigung zur Befahrung der Einlagerungskammer liege seit wenigen Tagen vor, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der BGE und des niedersächsischen Umweltministeriums.